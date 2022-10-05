 بلينكن: الولايات المتحدة تقدر خطوات أرمينيا وأذربيجان الإيجابية للتوصل لاتفاق سلام دائم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: الولايات المتحدة تقدر خطوات أرمينيا وأذربيجان الإيجابية للتوصل لاتفاق سلام دائم


نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 3:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 4:14 ص

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن تقدير بلاده للخطوات الإيجابية التي تتخذها أرمينيا وأذربيجان من أجل التوصل لاتفاق سلام دائم.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي اليوم بين بلينكن وبين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان حيث أبدى ترحيبه بهذه المساعي التي جاءت في أسبوع شهد الكثير من العنف بما في ذلك مقتل جنود أرمن ومدنيين أذربيجانيين في انفجار ألغام أرضية.
وأوضح المتحدث أن الوزير رحب كذلك بالاجتماع بين الوزيرين في 2 أكتوبر الجاري باعتباره خطوة مهمة نحو الأمام في عملية السلام، كما أشاد بالإفراج عن أسرى الحرب وشدد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة البلدين في حل القضايا سلميا وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد في تحقيق ذلك.


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