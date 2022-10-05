مجريون يتظاهرون في بودابست احتجاجا على انخفاض رواتب المدرسين

تظاهر مجريون في العاصمة بودابست ومختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على انخفاض رواتب المعلمين، بعد فشل محاولات سابقة في التأثير على حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لزيادة التمويل.

وساعد طلاب في تشكيل سلسلة بشرية، على رصيف طريق مزدحم وجسر، صباح اليوم الأربعاء في بودابست، طبقا لتقارير وسائل إعلام محلية، حيث ألغت الكثير من المدارس في العاصمة والريف الفصول الدراسية، في يوم المعلم العالمي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويتعرض المعلمون لضغوط في جميع أنحاء العالم، مع تراجع الانفاق الحكومي على المدارس وزيادة الضغط على الميزانيات الحكومية بسبب أزمة الطاقة.

والمدرسون في المجر من بين الأسوأ أجرا بين الدول الأعضاء الـ38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يساهم في نقص عدد المدرسين، حيث يترك الكثيرون منهم المهنة.