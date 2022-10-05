هولسيم تستحوذ على إيزولبت البولندية

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أعلنت شركة صناعة مواد البناء السويسرية لافارج هولسيم اليوم الأربعاء استكمال الاستحواذ على شركة حلول البناء المتخصصة البولندية إيزولبت.

وقالت هولسيم في بيان إن الاستحواذ على إيزولبت سيعزز وجود هولسيم في سوق حلول تجديد المنازل والعزل الحراري والتشطيبات عالية الجاذبية، وسيتكامل مع الاستثمار الأخير لهولسيم في إقامة مصنع جديد في كاركوف" ببولندا.

وتمتلك إيزولبت 4 مصانع في بولندا وسجلت نموا بأكثر من 10% في المبيعات وأرباح التشغيل خلال السنوات الثلاث الماضية.

تباع منتجات الشركة البولندية من خلال قنوات بيع في مختلف أنحاء بولندا، وأغلبها في قطاع أعمال الإصلاح والتجديد سريع النمو.