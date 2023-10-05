قال الفريق أسامة المندوه، أحد أبطال حرب أكتوبر وصاحب كتاب خلف خطوط العدو، إن إسقاط الطائرات الإسرائيلية في شهر يونيو عام 1970 كانت لحظة فاصلة داخل القوات المسلحة المصرية، ذاكرا أن عملية عبور قناة السويس، كانت معقدة جدا وفقا لما أثبتته الدراسات.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن إسرائيل روجت لاستحالة عبور خط بارليف، قائلا: "إسرائيل قالت لو الجيش المصري حاول يعبر القناة، 50% من قواته سيتم تدميرها".



وأشار إلى عبور قناة السويس، بـ 5 فرق مشاة على طول المواجهة بـ 160 كليو، وعبور 180 ألف جندي في اليوم الأول من الحرب، وخسائر القوات المسلحة في هذا اليوم لم تتخطى 100 جندي.





