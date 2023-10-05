الأهلي يحسم موقفه بشأن توقيع عقوبة على حسين الشحات

كشف مصدر بالنادي الأهلي أنه لا توجد نيه لفرض عقوبات على حسين الشحات لاعب الفريق على خلفية النقاش الذي حدث مع سامي قمصان مدرب الأهلي خلال مباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر والتي أنتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

وحصل حسين الشحات على إنذار خلال مباراة الأهلي وإنبي وخلال خروجه من الملعب مستبدلا طالبه حكم اللقاء بالخروج سريعا ولكن رد فعل الشحات كادت أن تكلفه انذار ثاني ومن ثم الطرد.

وتسببت هذه الواقعة في تدخل سامي قمصان مدرب الأهلي وتوجيه اللوم للاعب خوفا من الطرد، وهو ما لم يعجب الشحات مما أدى إلى مشادة كلامية بين الثنائي.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف نهائي كأس مصر ليتأهل الفريق للمباراة النهائية منتظرا الزمالك وبيراميدز.