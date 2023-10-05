ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 350 طربة حشيش و21500 قرص تامول في الإسكندرية ومطروح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 350 طربة حشيش و21500 قرص لعقار التامول في الإسكندرية ومطروح.

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (الإسكندرية، مطروح).

تم استهدافهم وأمكن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة شمال سيناء- حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية في الإسكندرية وبحوزته (350 طربة من مخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

وفي مطروح ضبط عاطلَين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مطروح- حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما (21500 قرص لعقار "تامول").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4 ملايين و200 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.