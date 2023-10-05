البيئة تتابع أعمال جمع وكبس قش الأرز بالغربية

أجرى وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة، جولة تفقدية لمنظومة السحابة السوداء لهذا العام بمحافظة الغربية، يرافقه المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، والمهندس محمد الدالي مسئول لجنة المعدات ومسئولي الجمعيات الزراعية بمركز المحلة الكبرى والسادة مسئولي الوحدة المحلية بقرية بلقينة.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة منها سواء باستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز.

كما تفقد موقع لتجميع قش الأرز بقرية الهياتم، وتبين وجود به كمية ٣٠٠ طن وأيضا المرور على موقع آخر بقرية الجابرية وتبين وجود به كمية ٥٠٠ طن قش أرز سيتم استخدامها كعلف للماشية.

وقال رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة، إن مركز المحلة الكبرى يعد من أكبر المراكز بمحافظة الغربية، حيث إن الدورة الزراعية لمحصول الأرز به هذا العام بلغت ٤١٨٦٥ فدانا وتم حصاد ١٠١٧٠ فدان.

وأضاف أن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة لا يدخر جهدا فى تقديم الدعم الفنى لتحقيق الإستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية، مشيرا إلى أن قش الأرز ثروة لا يجب التفريط فيها، وفي ختام جولته وجه الشكر لجميع العاملين القائمين على منظومة السحابة السوداء بالإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا.