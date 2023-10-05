تسليم شهادات ورشة التصوير السينمائي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

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شهد اليوم الخميس، تسليم شهادات ورشة التصوير السينمائي التي أقيمت ضمن برنامج فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 39، حيث اختتمت أمس فعاليات الورشة وسط حضور وتفاعل كبير من المشاركين.

قام بتسليم الشهادات للمتدربين كل من مدير التصوير سمير فرج، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة الـ39 للمهرجان التي تختتم فعالياتها مساء اليوم.