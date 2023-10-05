الأمم المتحدة: أكثر من 92 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال 9 أشهر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول أكثر من 92 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأفادت المنظمة الأممية، في تقرير اليوم الخميس، بأن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت دخول 92 ألفا و357 مهاجرًا من القرن الأفريقي إلى اليمن.

وأوضحت المنظمة أن "هؤلاء المهاجرين الأفارقة وصلوا إلى اليمن منذ بداية يناير من العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي".

وأشارت إلى أنه في الشهر الماضي تم رصد دخول 1,551 مهاجرًا إلى اليمن، بانخفاض قدره 63% مقارنة بشهر أغسطس الماضي الذي وصل خلاله أربعة آلاف و176 مهاجرا أفريقيا.

وبشكل متكرر، تعلن الأمم المتحدة وصول مهاجرين أفارقة إلى اليمن، خصوصا من الصومال وإثيوبيا، العديد منهم يهدفون إلى الانتقال لدول الخليج خصوصا السعودية، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.