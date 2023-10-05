تايوان تشهد أمطارا غزيرة ورياحا قوية بسبب إعصار كوينو

قالت السلطات التايوانية اليوم الخميس، إن إعصار كوينو تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في تايوان، وأدى لانقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف أسرة وأسفر عن وقوع إصابات.

وقالت إدارة الارصاد المركزية إن كوينو يمر فوق جنوب تايوان. وسوف تستمر العاصفة في التأثير على تايوان حتى غد الجمعة، عندما تتجه إلى جنوب شرق الصين.

وقالت وو وان هوا، إحدى مسؤولي إدارة الارصاد في مؤتمر صحفي إن عمليات الرصد في لانيو أو جزيرة أوركيد بشرق تايوان سجلت رياحا قوية أمس الأربعاء بسرعة 2ر95 مترا في الثانية.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إن ما لا يقل عن 190 شخصا أصيبوا بسبب حوادث. وسجلت الحكومات المحلية 1719 حادثة، من بينها أكثر من 900 حادثة تتعلق بسقوط أشجار ولافتات محال.

وقد تم إغلاق الكثير من المدارس والمكاتب اليوم الخميس، وإلغاء أكثر من 220 رحلة جوية دولية ومحلية. وجرى وقف خدمات القطارات في المناطق الجبلية أو المعرضة للفيضانات في شرق تايوان.