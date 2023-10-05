استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت مصادر عسكرية وطبية، اليوم الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين في اشتباك على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين كانا في سيارة وأطلقا منها أعيرة نارية على مركبة إسرائيلية بالقرب من بلدة طولكرم. وأضاف أنه بعد مطاردة، أطلق الجنود النار على الاثنين في تبادل لإطلاق النار وعثروا على بندقية في سيارتهما، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي أن رجالها كانوا يقاتلون جنودا في ذلك الوقت. ولم تعلن أي جماعة بعد انتماء الفلسطينيين الاثنين لها، وعمرهما 23 و27 عاما.

وشهدت الضفة الغربية، وهي من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية في ظل استمرار توقف في جهود تحقيق السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.