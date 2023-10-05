فيتوريا يكشف سبب ضم محمد صبحي للمنتخب

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، أسباب ضم محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل، رغم تراجع مستواه وغيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه بسبب الانتقادات.

المنتخب الوطني يخوض معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين يومي 12 و16 من الشهر الحالي أمام زامبيا والجزائر في الإمارات.

وقال روي فيتوريا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة: «لا نعاني من مشكلة في مركز حراسة المرمى بمنتخب مصر».

وأضاف: «سمعت أحاديث كثيرة أننا لا نملك حراسًا جيدين في مصر، هذا ضمن الأمور التي شعرت بالإرهاق من كثرة سماعها، أملك 3 حراس وليست لدي أزمة في هذا المركز، وهناك ستة حراس مرمى أراقبهم ومعجب بمستواهم وقد يتم الاستعانة بهم في أي وقت».

وأوضح: «معاييرنا في ضم الحراس هي الاستعانة بحارسين من أصحاب الخبرة وثالث شاب، محمد صبحي غاب عن مباراة واحدة فقط للزمالك، لكنه يحظى بإعجابنا، ونتابعه بشكل جيد، ولديه فرصة».

وأضاف: «محمد صبحي الوحيد في الدوري الذي يشارك في المباريات وهو بعمر أقل من 25 عاما، ويجب منح الحارس فرصة اللعب للمنتخب من سن صغير، حتى يستطيع حماية عرين الفراعنة عندما يبلغ عمره 30 عاما».

وأتم: «بخلاف الحراس المنضمين لمعسكر أكتوبر الجاري، هناك 6 حراس في حسابات الجهاز الفني للمنتخب، ونتابعهم بشكل جيد».