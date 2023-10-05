شولتس وماكرون وشارل ميشيل يلتقون برئيس الوزراء الأرميني في غرناطة

التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية.

وذكر بيان مشترك تم نشره عقب الاجتماع أن الساسة الثلاثة "شددوا على دعمهم الراسخ لاستقلال أرمينيا وسيادتها وسلامة أراضيها وحرمة حدودها".

وأعرب ميشيل وشولتس وماكرون عن استعدادهم لتزويد يريفان بمساعدات إنسانية إضافية، بعدما فر نحو 100 ألف أرميني من ناجورنو- كاراباخ إلى أرمينيا عبر حدود أذربيجان.

وجاء في البيان: "إنهم ما زالوا ملتزمين بجميع الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".

وكان ميشيل وشولتس وماكرون قد أعربوا عن أملهم في عقد أول اجتماع بين باشينيان والرئيس الآذري إلهام علييف في غرناطة، منذ أن سيطرت أذربيجان على ناجورنو- كاراباخ الشهر الماضي، لكن علييف ألغى الاجتماع في نهاية المطاف.