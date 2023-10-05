زيلينسكي: إنقاذ الوحدة في أوروبا هو أكبر تحد تواجهه القارة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبيل اجتماع القادة الأوروبيين في غرناطة بإسبانيا، اليوم الخميس، إن إنقاذ الوحدة في أوروبا هو أكبر تحد تواجهه القارة.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تحاول تقويض الوحدة في الاتحاد الأوروبي وخارجه من خلال المعلومات المضللة والأخبار الزائفة.

وقال زيلينسكي، ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء احتمال خفض واشنطن مساعداتها لأوكرانيا في ضوء الاضطرابات السياسية في الكونجرس الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد بمواصلة الدعم لأوكرانيا خلال زيارته لواشنطن في سبتمبر الماضي.

وسيلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس، قبل أن ينضم إليهما العشرات من القادة الأوروبيين الآخرين لإجراء محادثات تركز على الأمن.

وقال سانشيز، قبيل الاجتماع، "كل الأوروبيين يدعمون فولوديمير زيلينسكي وبلاده".