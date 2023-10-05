 شهود: عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تقتحم نابلس لتأمين دخول مئات المستوطنين - بوابة الشروق
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شهود: عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تقتحم نابلس لتأمين دخول مئات المستوطنين

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 11:00 ص

أفاد شهود عيان، بأن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت يوم الأربعاء مدينة نابلس؛ تمهيدا لتأمين دخول مئات المستوطنين.

وأوضح الشهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن هذا يأتي في إطار عملية اقتحام مقررة لمئات المستوطنين؛ بهدف إقامة طقوس دينية وصلوات عند قبر يوسف شرق المدينة.

وذكروا أن عملية الاقتحام تركزت في الجزء الشرقي من المدينة، وسط مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي مع بدء عملية الاقتحام.

ويحتفل اليهود، منذ السبت، بعيد "العُرش" الذي تزامن هذا العام مع عمليات اقتحام واسعة للمواقع التي يصنفها الإسرائيليون دينية.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، إن عناصرها يستهدفون القوات الإسرائيلية على شارع روجيب المؤدي إلى نابلس بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة.

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