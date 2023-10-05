واشنطن ترسل إلى أوكرانيا ذخيرة صادرتها من إيران

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قالت الحكومة الأمريكية إنها أرسلت ذخيرة صادرتها من إيران إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا.

وتم الاستيلاء على الذخيرة في الأصل من قبل الجيش الأمريكي على متن سفينة في خليج عمان في ديسمبر 2022 ، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية الأربعاء.

وقالت وزارة العدل إن إيران تحاول إرسال ما يقرب من 1ر1 مليون طلقة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. ونتيجة لذلك، أعلنت الولايات المتحدة مصادرة الذخيرة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه مع نقل الأسلحة هذا، فإن إجراءات الحكومة الأمريكية ضد نظام "استبدادي" تدعم الآن بشكل مباشر حرب أوكرانيا ضد نظام "استبدادي" آخر.

وقالت الوزارة في بيان: "سنواصل استخدام كل سلطة قانونية تحت تصرفنا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون".

وتزود الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية مثيرة للجدل منذ عدة أشهر. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذا ضروري لأن الجيش الأمريكي يفتقر إلى مخزونات الذخائر التقليدية لإرسالها إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وقدمت مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات على مدى الأشهر الـ 19 الماضية.