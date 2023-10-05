قطر تهنئ المغرب لفوزه بحق استضافة بطولة كأس العالم 2030

هنأت دولة قطر، المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة فوزها بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2030، كأول دولة في شمال أفريقيا وثاني دولة في العالم العربي

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعربت الوزارة، عن ثقة دولة قطر التامة في قدرة المملكة المغربية بما تملكه من مؤهلات على تنظيم نسخة ناجحة من الحدث، وعبرت عن الأمل في أن يتوج المنتخب المغربي بالبطولة بعد عروضه القوية في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها دولة قطر.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع إجراء مباراة واحدة للمونديال في كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي

وكان منتخب المغرب قد حقق إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم في قطر العام الماضي بعد تأهله إلى نصف النهائي، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب البرتغال.