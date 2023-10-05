كيف تؤثر الإطاحة بمكارثي على التبرعات لحملات الجمهوريين في انتخابات 2024؟

استعرضت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية سؤالا عن كيف يمكن أن تنعكس الإطاحة بكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب الأمريكي على جهود الجمهوريين لجمع التبرعات اللازمة لحملاتهم خلال الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة العام المقبل؟.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مكارثي أمضى سنوات يجمع "جبالاً من الأموال" لحملات الجمهوريين، حيث سافر في أرجاء البلاد لتعيين المرشحين في الدوائر الرئيسية، وبناء العلاقات السياسية بشق الأنفس، بينما شق طريقه نحو أن يصبح رئيس مجلس النواب الأمريكي.

*من يخلف دينامو جمع الأموال؟

وقالت الوكالة الأمريكية إنه مع الإطاحة بمكارثي بعد أقل من 9 أشهر في المنصب، يتساءل البعض في الحزب الجمهوري عما إذا كان بإمكان أي شخص أن يحل محله كـ"دينامو" جمع الأموال وبناء الحزب.

وليس مقررا أن يعقد مجلس النواب تصويتا بشأن من يحل محل مكارثي حتى الأسبوع المقبل على الأقل، مع تعليق العمل التشريعي بينما يخوض المجلس غمار موقف لم يشهد من قبل في تاريخ البلاد.

وفي غضون ذلك، لا يوجد لدى الجمهوريين في مجلس النواب قائدا واضحا مع اقتراب انتخابات العام المقبل حيث يتشبثون بأغلبية ضئيلة.

وقال النائب الجمهوري كيلي أرمسترونج: "لا يمكن لأحد جمع الأموال مثله. وبغض النظر عمن سيكون رئيس المجلس التالي، لا يمكن لأي منهم فعل ما فعله كيفن مكارثي".

وأجلت اللجنة الجمهورية الوطنية بالكونجرس، ذراع حملات الحزب الجمهوري بمجلس النواب، حفل الخريف الخاص بها الذي كان من المفترض أن يترأسه مكارثي.

وذكرت اللجنة أن مكارثي ساعد في جمع أكثر من 40 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية الماضية و20 مليون دولار إضافية حتى الآن في هذه الدورة.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن صندوق قيادة الكونجرس والمؤسسات غير الربحية المرتبطة به جمعت نحو 645 مليون دولار في عهد مكارثي.

وتضمن ذلك نحو 215 مليون دولار لانتخابات 2020، ونحو 350 مليون دولار خلال انتخابات التجديد النصفي العام الماضي، ونحو 80 مليون دولار حتى الآن في هذه الدورة.

وسيغير صندوق القيادة مواءمته ليتبع رئيس المجلس الجديد بمجرد انتخابه. وكان بول ريان قد حل محل زميله الجمهوري جون بينر عام 2015.

واحتفظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب في العام التالي لانتخاب دونالد ترامب رئيسا.

*خبير تكتيكي سياسي

وبصفته رئيس مجلس النواب وفي السنوات السابقة التي قاد فيها الأقلية الجمهورية في المجلس، نظر كثيرون إلى مكارثي باعتباره أقل من مشرع وأكثر من تكتيكي سياسي وجد مرشحين جمهوريين أقوياء وجمع ما يكفي من الأموال لدفع انتخابهم ولتعزيز الحزب على المستوى الوطني.

وغالبا ما تكون زيارة مكارثي لإحدى الدوائر بمثابة نقطة جذب كبرى لجمع التبرعات، وسيكون الاختبار الأكبر لرئيس مجلس النواب الجديد، ما إذا كان سيتمكن من جمع نفس القدر من الأموال التي جمعها مكارثي من المجموعات الخارجية للحزب، التي تغدق سنويا بملايين الدولارات على الإعلانات في سباقات رئاسية.