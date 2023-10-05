تونس تحبط 88 عملية هجرة غير شرعية في 3 أيام

أعلنت السلطات التونسية، الخميس، إحباط 88 عملية هجرة غير شرعية خلال 3 أيام، وإنقاذ 1128 شخصا، منهم 543 من إفريقيا جنوب الصحراء.

جاء ذلك في بيان نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الحرس الوطني إن "إحباط عمليات الهجرة غير النظامية تم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (2 و3 و4 أكتوبر)، في مناطق متفرقة من السواحل التونسية".

وأضاف أن "وحدات إقليمي الحرس البحري بالوسط وبصفاقس (جنوب)، أحبطتا 33 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 791 شخصا، منهم 543 من إفريقيا جنوب الصحراء، و248 تونسيا".

وتابع: "وحدات إقليمي الحرس البحري بالساحل والحرس الوطني بنابل (شمال شرق)، تمكنت من إحباط 55 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 337 تونسيا".

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.

وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية، إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير الشرعيين.