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رئيس البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية لفوزها بتنظيم كأس العالم 2030

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
منال الوراقي
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 2:13 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 2:13 ص

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، بمناسبة اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأكد "العسومي" أن هذا الفوز المغربي يمثل إنجازا لكل العرب، ويعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب والرياضة المغربية على مستوى العالم ويؤكد ما وصلت له من مكانة وتقدير دولي لتحظى بهذه الثقة في إسناد تنظيم أكبر تجمع رياضي دولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في جاهزية المملكة المغربية وقدرتها على استضافة هذا الحدث الدولي الهام على أكمل وجه، مؤكدا دعم البرلمان العربي الكامل للمملكة المغربية في استضافة هذا الحدث العالمي.

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