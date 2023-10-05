الرئيس الأوكراني يحضر اجتماع قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيشارك في اجتماع قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا "لضمان أمن واستقرار بيتنا الأوروبي المشترك".