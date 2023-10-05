 الرئيس الأوكراني يحضر اجتماع قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني يحضر اجتماع قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا

إسبانيا- د ب أ
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 11:08 ص

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيشارك في اجتماع قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا "لضمان أمن واستقرار بيتنا الأوروبي المشترك".


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