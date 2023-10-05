الرئيس الأوكراني يحضر اجتماع قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا

البترول: دعوة مصر للمشاركة في مؤتمر CERAWEEK مارس المقبل

وزير المالية: نصر أكتوبر ملحمة تاريخية تدفعنا لبذل كل ما في وسعنا لتحيا مصر وطنًا شامخًا