هدايت تيمور: بكيت بحرقة لوفاة عبد الناصر وحزنا على فقد هيكل لصديقه المقرب

كشفت السيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، عن كواليس تلقيه خبر وفاة جمال عبد الناصر.

وأوضحت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي»، المذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنه علم بمرض الرئيس عبد الناصر وذهب لمنشأة البكري حيث مكان إقامته، وعند وصوله المنزل عرف بوفاته ووجد زوجته تبكي، مضيفة أن الرئيس السادات كان متواجدا أيضا وطلب منه رأيه في تحديد الخطوة التالية بعد وفاة الرئيس عبد الناصر.

وذكرت أنه زوجها أخبره السادات بضرورة أن يحل محل عبد الناصر وفقا لما ينص عليه الدستور باعتباره نائبا له آنذاك، مضيفة أنه أشار على الرئيس السادات أن يلقي كلمة على الشعب، حتى يبعث الطمأنينة بداخل المواطنين بأن الأمور مستقرة.

ولفتت إلى أنه عند عودته إلى منزله وجدها في نوبة بكاء شديدة، وذلك حزنا على الرئيس عبد الناصر، وعلى حزن زوجها على صديقه المقرب، مؤكدة أنها عندما يشعر بالحزن الشديد لا يتكلم، كما أنها طلبت منه البكاء ولكن أجابها بجملة إنجليزية معناها: «سأبكي غدا».