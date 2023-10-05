رئيس الإمارات يبحث مع رئيس الشورى الإيراني دور البرلمانات في تعزيز علاقات الشعوب

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد قاليباف العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجانبين تناولا خلال اللقاء أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون والتقارب بينها.

وكان رئيس الإمارات العربية قد استقبل اليوم رئيس مجلس الشورى الإيراني بحضور صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء برئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي نقل إليه تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم.

وحمل رئيس الإمارات، قاليباف تحياته إلى الرئيس الإيراني وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والتقدم، معرباً عن تمنياته لإيران وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسئولين بالإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى الإيراني.

وكان قاليباف أكد، قبل مغادرته طهران إلى الإمارات العربية المتحدة، أن السياسة المبدئية لبلاده قائمة على أساس التطوير الاستراتيجي للعلاقات مع دول الجوار في الأبعاد كافة.

وأضاف قاليباف: "أن الهدف من هذه الرحلة هو تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين المسلمين الجارين في هذه المنطقة الحساسة والاقتصادية، وخاصة الخليج (الفارسي)"، بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية اليوم.

وذكر قاليباف، أن هذه الرحلة هي فرصة عظيمة لمراجعة الاتفاقيات السابقة وتقييم مدى التقدم العام الذي تم تحقيقه، والأهم من ذلك أنها ستكون فرصة مهمة للغاية للاتفاقيات القادمة.

وفي ختام تصريحاته، أعرب قاليباف، عن أمله في أن تكون هذه الرحلة نقطة تحول بين البلدين، مضيفاً: "نأمل أن نرى آثار هذه الزيارة تنعكس إيجاباً على العلاقات بين الدول، سيما أن كلا البلدين انضما مؤخراً إلى مجموعة بريكس".