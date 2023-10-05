ازدهار السياحة المحلية في الصين خلال الأسبوع الذهبي

استقبلت العاصمة الصينية بكين، أكثر من 6.8 مليون زائر خلال الثلاثة أيام الأولى من عطلة العيد الوطني الجارية، في زيادة نسبتها 60.6% على أساس سنوي في عدد الزوار أدت إلى زيادة كبيرة في إيرادات السياحة، وفقا للسلطات المحلية.

ووفقا لمكتب الثقافة والسياحة ببلدية بكين سجلت المناطق ذات المناظر الخلابة الرئيسية في بكين خلال الفترة المذكورة، إجمالي إيرادات يتجاوز 418 مليون يوان (نحو 58 مليون دولار أمريكي)، وهي زيادة بواقع 25.2% على أساس سنوي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

ورصد مكتب التجارة بالبلدية 100 شركة رئيسية، من بينها مراكز تسوق ومحال سوبر ماركت ومتاجر متخصصة وشركات تعمل في قطاعي تقديم الطعام والتجارة الإلكترونية، حيث حققت هذه الشركات إجمالي حجم مبيعات يقدر بـ3.83 مليار يوان، زيادة بواقع 18.1% على أساس سنوي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن المكتب.

بدأت عطلة عيد منتصف الخريف والعيد الوطني العام الجاري يوم 29 سبتمبر، وستستمر حتى 6 أكتوبر الجاري. وهذه هي أطول عطلة عامة في النصف الثاني من العام الجاري في الصين، وتعرف أيضا باسم "الأسبوع الذهبي".