تمتد طوابير السيارات إلى مئات الأمتار عند حاجز حوارة العسكري الفاصل بين مدينتي نابلس ورام الله، وهو مشهد مماثل في تفاصيله لواقع الحال عند بقية الحواجز العسكرية الإسرائيلية في أرجاء الضفة الغربية مع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة بمناسبة عيد العُرُش اليهودي الذي بدأ يوم الجمعة.

وعيد العُرُش هو أحد أطول الأعياد اليهودية ويستمر ثمانية أيام، يصبح خلالها تنقُّل الفلسطينيين مقيدا بشدة ولا يُسمح لهم بدخول إسرائيل أو الخروج منها، بل وحتى تنقُّلهم داخل الضفة الغربية نفسها يصبح صعبا بسبب تشديد الإجراءات عند الحواجز العسكرية.

ووسط ضجيج أبواق السيارات، يعيش أنور الذي يعمل مهندسا في رام الله لحظات من الصمت في أثناء انتظاره عند حاجز حوارة العسكري، ثم يقول: "هذا حال يومي، لكنه يصبح أكثر صعوبة خلال الأعياد".

ويضيف أنور في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي (AWP): "الكل هنا يشعر بالضجر والقهر جراء كل هذه الإجراءات، تشعر وكأن الزمن نفسه يكتم أنفاسه تحت وطأة تلك اللحظات الصعبة".

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا اليوم الاثنين ساحات المسجد الأقصى، ووصلوا إلى منطقة حائط البراق لأداء طقوس دينية يهودية بمناسبة عيد العرش.

وبحسب الشهود، سادت حالة من التوتر المسجد الأقصى واندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت عددا من الفلسطينيين.

ويقول الباحث في التاريخي اليهودي الدكتور عمر جعارة: "عيد العُرش، تلك المناسبة الدينية التي تمتد لثمانية أيام وليال، خلالها يكون الزمن مِلكا لشعب آخر، والألم للفلسطينيين الذين تصبح حركتهم مقيدة بأغلال، والحرية خيال".

ويضيف جعارة في حديث لوكالة أنباء العالم العربي: "إنها حقيقة تجمع بين عالمين مختلفين"، حيث ينعكس تأثير الاحتفالات الدينية اليهودية على الحياة اليومية للفلسطينيين وعلى حريتهم في التنقل.

ويتابع: "يتوقف الزمن على الحواجز في انتظار أن يأتي الوقت لتحريرها، فتشدو بحكايات الحرية والوطن".

* الروايات الدينية

يقول جعارة إن قصة هذا العيد عند اليهود تعود إلى قصة خروج النبي موسى من مصر مع بني إسرائيل حيث تعرضوا لحر الصحراء فأقاموا مظلات من النخيل لتقيهم حر الشمس، ومن هذه المظلات جاءت تسمية عيد العُرُش.

ويضيف أن هناك اختلافا بين الرواية اليهودية وبين ما جاء في القرآن الكريم بشأن قصة عيد العُرش.

وأردف بالقول: "بنو إسرائيل قدموا من مصر واجتازوا البحر وباتوا في قلب شبه جزيرة سيناء، وهي منطقة صحراوية حارة جدا، لذلك ظللهم الله بالغمام، ثم ظللهم في الطور ونَتَقَ (رفع) فوقهم الجبل. هذا بالمفهوم القرآني".

وأضاف الباحث الفلسطيني: "لا يوجد في الصحراء نخيل بهذه الكميات حتى يصنعوا كل هذه المظلات، فهم يقولون إن 600 ألف شخص خرجوا مع موسى، فكم من شجر النخيل يحتاجون حتى يعملوا مظلات من النخيل ليحتموا بها من حر الشمس؟".

* السامريون يحتفلون بالعُرش.. لكن في موعد مختلف

يحتفل بعيد العُرش أيضا أتباع الطائفة السامرية، وهي الطائفة الأصغر في العالم ويبلغ عدد أفرادها 712 شخصا، حسبما يقول الكاهن حسني السامري في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي.

لكن السامريين الذين يعتقدون أنهم السلالة الحقيقية لبني إسرائيل الذين أتوا الأرض المقدسة عقب خروجهم من مصر والتيه الذي استمر 40 عاما في صحراء سيناء، يختلفون مع اليهود في تحديد موعد الاحتفال بعيد العرش.

وقال السامري: "عيد العُرش والذي يصادف عند اليهود هذا العام 30 سبتمبر، يصادف لدينا بعد شهر من هذا التاريخ لأن السنة كبيسة من 13 شهرا، وهي تواريخ يتم تحديدها بناء على حسابات فلكية".

ويعتقد السامري أن عيد العُرش "تخليد لذكرى خروج بني إسرائيل من مصر والتيه في صحراء سيناء تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث وقاهم الله بغيوم تحميهم أشعة الشمس".

وقال إن أحد الاختلافات بينهم وبين اليهود في الاحتفال بعيد العُرش يتمثل في أن اليهود ينصبون العُرش خارج البيوت، بعكس السامريين الذين ينصبونها داخل البيوت.

وأوضح أن العُرش تُصنع من أربعة أصناف، هي كفوف النخيل وأغصان الغار وثمر الحقل وثمرة التُرُنج (ليمون كبير الحجم).

وأضاف: "الله طلب من بني إسرائيل صناعة العُرش من هذه الأصناف كي يتعرفوا على مختلف مناطق الأراضي المقدسة لأن هذه المكونات لا تتوفر بمكان جغرافي واحد في فلسطين".