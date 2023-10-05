ديكو: الليلة قلبي انقسم بين بورتو وبرشلونة

اعترف اللاعب البرتغالي الدولي السابق ديكو بأنه كان لديه قلب منقسم، خلال مواجهة بورتو وبرشلونة الليلة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشغل ديكو منصب المدير الرياضي الحالي لبرشلونة، بعد أن لعب في وقت سابق مع كلا الفريقين.

وحقق برشلونة الفوز بهدف نظيف أمام بورتو في معقله دراغاو لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ديكو :" العودة إلى هذا الملعب، حيث كنت سعيدًا، إلى النادي الذي أحبه، اليوم ليس كلاعب، ولكن كمدير، من الواضح أنه سيؤثر فيني وسيكون مميزًا".

وأضاف :" إف سي بورتو هو النادي الذي كنت سعيدًا فيه للغاية، ناديي المفضل والمودة التي أحملها من المشجعين متبادلة " . وأشار : "إنه أمر خاص دائمًا بالنسبة لي " .

واختتم بالحديث عن النتيجة :" مباراة جيدة، بورتو وبرشلونة فريقان جيدان وفي النهاية سيكون لدينا كلاهما في المرحلة التالية " .