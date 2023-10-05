ندرة الدواء وارتفاع سعره يزيدان هموم مرضى السرطان في لبنان

أنهت اللبنانية رزان طربية، جلسات علاجها من سرطان الثدي في أواخر أغسطس، بعد قرابة 8 أشهر من العلاج بالأدوية والجرعات الكيماوية.

وتحدثت رزان، البالغ عمرها 45 عاما، إلى وكالة أنباء العالم العربي "AWP" عن تجربتها القاسية بقولها: "بعد تشخيص إصابتي بالسرطان، لم يكن هدفنا فقط البحث عن الحلول العلمية والأدوية اللازمة للعلاج، إنما كنت أجلس مع زوجي كل مساء لتحديد التكلفة وكيفية تأمينها".

وأضافت: "بدأنا التواصل مع أشخاص يؤمنون الدواء من تركيا أو إيران بأسعار أرخص من السوق اللبنانية، ثم دخلنا في جلسات العلاج الكيماوي والتي كانت الكارثة بالنسبة لنا".

وأوضحت رزان، أنها خضعت إلى 8 جلسات للعلاج الكيماوي، وبلغت تكلفة الجلسة الواحدة حوالي 20 مليون ليرة لبنانية "1340 دولارا وفقا لسعر الصرف الرسمي".

ويبحث مريض السرطان، عن دواء لعلاجه ومستشفى ترعى حالته الصحية، لكن مع الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي في لبنان الذي بدأ في 2019، ضاعفت ندرة الأدوية في الأسواق وارتفاع أسعارها هموم المريض وعائلته، خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية بسبب انهيار قيمة الليرة.

وتحظى أدوية الأمراض المستعصية في لبنان بدعم من الدولة التي تتكفل بجزء من قيمتها بدلا عن المريض، وبسبب الأزمة الاقتصادية يتخوف المرضى أن يتم رفع الدعم كليا.

ويقارن رائد مصابني مالك صيدلية في بيروت، بين أسعار الأدوية قبل الأزمة وبعدها، ويقول: "كان سعر أحد الأدوية 4 آلاف دولار، حينها كان الدولار يعادل 1500 ليرة، أي أن سعره كان 6 ملايين ليرة، اليوم ظل سعره بالدولار كما هو ولكن أصبح يتجاوز 300 مليون ليرة، علما بأن رواتب بعض الموظفين لا تتجاوز 15 مليون ليرة شهريا".

ويعاني لبنان، من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم، ولا يستطيع المودعون الوصول إلى أموالهم في البنوك، بينما فقدت العملة المحلية ما يقرب من 100% من قيمتها أمام الدولار، وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

ورفع مصرف لبنان المركزي في فبراير الماضي، سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار، الذي استمر لعقود إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

وأضاف مصابني، في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي: "شركات استيراد الدواء المحلية أصبح بعضها مديونا للمصانع الخارجية، فهي لم تعد قادرة على تسديد مصاريفها التي بحسب ما عملنا من نقابة مستوردي الأدوية أنها بلغت العام الماضي بين 350-400 مليون دولار".

وبحسب "مصابني"، تحتاج أدوية علاج السرطان إلى ثلاجات خاصة لحفظها في درجات حرارة منخفضة.

وتابع: "ذلك يتطلب وجود كهرباء بشكل مستمر، وهنا نكون أمام مشكلة أخرى يعاني منها لبنان في أزمة الطاقة، حيث يضطر أصحاب المستودعات والصيدليات إلى تأمين توليد الكهرباء عبر اشتراك المولدات، مما سيضاف بالتأكيد على فاتورة الاستشفاء للمريض".

- تأمين الدواء

حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، خلال إطلاق مشروع "مركز بربارة نصار لدعم مرضى السرطان"، يوم السبت الماضي، من أن لبنان في طريقه إلى احتلال المركز الأول عالميا في عدد حالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومنها سرطان المثانة.



وقال الأبيض، إن أرقام منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 70% من اللبنانيين يدخنون السجائر أو النرجيلة "الشيشة" وغيرها، مضيفا أن متوسط عمر المرأة في لبنان التي تصاب بسرطان الثدي أقل بعشر سنوات مقارنة بنظيرتها في أوروبا.

وتابع الوزير اللبناني: "كل هذه الأرقام ونحن لم نشهد حتى الآن آثار البيئة والتغيرات الطبيعية التي نتعرض لها".

وأوضح الأبيض، أن القضية الأساسية في مرض السرطان هو تأمين الدواء، مضيفا: "في متابعتنا للتمويل، تبين أننا بحاجة لأموال أكبر.. ولكن ما كان موجودا لم يكن قليلا، فكان الهدف تحديد مكامن الهدر الحاصل".

وأردف: "عندما بدأت في التحقق من أسباب اختفاء أدوية السرطان، تبين لي أن هناك مرضى وهميين وتجارا يتاجرون بالدواء وبروتوكولات يتم وصفها بكلفة كبيرة ومن غير جدوى للمريض".

وأشار الأبيض، إلى أن وزارة الصحة أنشأت نظاما لتتبع الدواء من خلال تحديد هوية المريض.

ومضى قائلا: "نظام التتبع وما يتضمنه من إنشاء رقم صحي للمريض أتاح المحافظة على جزء كبير من الدواء وإيصاله للمريض".

وكانت وزارة الصحة، أطلقت "الحملة الوطنية لمكافحة مرض السرطان 2023-2028" في يوليو تموز بغرض تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي، قائلة: "تطمح الخطة إلى تقديم رعاية متعددة الاختصاصات ومبنية على الدلائل العلمية لتحقيق نسب نجاة مرتفعة وحياة مديدة بعد الإصابة بالسرطان إضافة إلى تقليص الحالات المرضية".

- جمعية لدعم مرضى السرطان

قبل وفاتها بمرض السرطان في عام 2014، قررت بربارة وزوجها هاني نصار تأسيس جمعية لدعم مرضى السرطان من خلال مساعدتهم معنويا ونفسيا وطبيا عن طريق تأمين الأدوية التي يحتاجون إليها مجانا وتحسين ظروف علاجهم.

وبعد الوفاة استمر نصار أستاذ الفلسفة، وعائلته في المشروع الذي يصفه بأنه انطلق ولم يملك المبلغ اللازم ولم يكن لديه العلاقات اللازمة في هذا المجال.

وخلال إطلاق مشروع "مركز بربارة نصار لدعم مرضى السرطان" في حي الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، أوضح نصار، أنه وفقا لآخر إحصاء أجرته وزارة الصحة اللبنانية عام 2016، تُسجل 12 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان سنويا.

وأشاد نصار، بنظام التتبع الذي أنشأته وزارة الصحة، قائلا إنه أوقف الهدر والتهريب والمحسوبيات والسرقات التي كانت تتم في السابق" وشكر وزير الصحة على إنشاء النظام الذي وصفه بأنه إنجاز.

وأوضح أن المركز الجديد ليس مستشفى إنما ملجأ ومرجع لكل مريض سرطان في لبنان، مشيرا إلى أن المركز يضم 4 طوابق وسيقدم مختلف الخدمات التي يحتاجها المريض، بما في ذلك الخدمات الطبية التي قال إنها تشمل المعاينات شبه المجانية وتوفير الأدوية بالمجان.

وأضاف أن المشروع الجديد سيضم مركزا للدعم النفسي من خلال العلاج بالفنون وتمارين التنفس والتمارين البدنية، ومركزا لإعادة تأهيل المرضى نفسيا وجسديا من خلال تدريبهم على حرف معينة وتسويق منتجاتهم.

وأشار نصار، إلى أن المشروع سيضم مركزا للتوعية ومتحفا دائما للسرطان؛ بهدف نشر التوعية وتغيير ثقافة المجتمع اللبناني لمكافحة السرطان عبر المعرفة، وتشكيل فريق عمل يتابع شئون المرضى وينسق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.