هل باتت جوائز نوبل قاصرة عن مواكبة التنوّع في العلوم؟

لكن الأكاديمية السويدية لا تزال تكتفي بالفئات الصارمة للعلوم منذ نشأتها، ما يتسبب أحياناً في التباس بين مجال الإنجاز العلمي المكرّم والفئة التي يُكرّم عنها.

هل ضلّت جوائز نوبل الطريق بين الاختصاصات؟

تثير هذه المسألة جدلاً بين العلماء منذ سنوات، حول موقف الأكاديمية السويدية من العلوم، والتزامها حيناً وعدمه أحياناً بالمسارات العلمية التي تحددها فئات الجائزة مثلما وضعها مؤسس الجائزة رجل الأعمال السويدي، ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل، في نهاية القرن التاسع عشر.

ويرى بعض العلماء أن الجائزة أخفقت في بعض المرات حين مُنحت لإنجازات تتجاوز تلك الفئات إلى مسارات علمية أخرى.

ويوضح العالِم ومؤرخ العلوم الأمريكي، جيفري سيمان، هذا الالتباس المثير للجدل في مقالٍ حديث نُشر في موقع "ذا كونفرزيشن" الأسترالي.

أشار سيمان، وهو كيميائي في الأساس، في مقال بعنوان "ثلاث جوائز نوبل تغطي ميادين العلوم كلها: كيف يشكل البحث العلمي بشكله الراهن تحدياً للجوائز المرموقة؟" إلى أن جوائز نوبل للكيمياء في السنوات الأخيرة لم تكن تنتمي بشكل واضح ومباشر إلى تخصص الكيمياء.

وأوضح العالم أنه في عام 2020، حصلت إيمانويل شاربنتييه وجنيفر أ. دودنا على جائزة نوبل "لتطوير تحرير الجينوم". وفي عام 2018، حصلت فرانسيس إتش أرنولد على جائزة نوبل "للتطور الموجه للإنزيمات"، والتي تقاسمتها مع جورج بي سميث والسير غريغوري بي وينتر "لعرض العاثيات للببتيدات والأجسام المضادة". وفي عام 2015، حصل توماس ليندال وبول مودريتش وعزيز سانكار على جائزة نوبل "للدراسات الميكانيكية لإصلاح الحمض النووي".

ويقول إن جميع هؤلاء حصلوا على جوائز نوبل في الكيمياء، وليس جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، على الرغم من أن إنجازاتهم في تخصصات الطب وعلوم الحياة.

ما سبب هذا التداخل؟

تعاون سيمان مع الكيميائي المؤرخ وعالم الرياضيات التطبيقي غييرمو ريستريبو قبل سنوات عدة، لدراسة العلاقة بين المسار العلمي لأعضاء لجنة الاختيار وتخصصات الفائزين بجائزة نوبل.

وأوضح أنه على مدى عمر جوائز نوبل، كانت هناك زيادة مستمرة – من حوالي 10 بالمئة في 1910 إلى 50 بالمئة في أواخر القرن العشرين – في أعضاء اللجنة الذين تندرج أبحاثهم في إطار علوم الحياة.

كما أجرى العالمان دراسة حول "المنطقة الفكرية" التي ترسم حدود المسار في المجال الأكاديمي.

وقيّم سيمان وريستريبو المنطقة الفكرية وهويتها عن طريق فحص الاستشهدات الموجودة في المنشورات العلمية. فوجدا أن منشورات الكيمياء على سبيل المثال تستشهد بمقالات منشورة في منشورات أخرى عن الكيمياء، أما منشورات الكيمياء الحيوية، فكانت المراجع الموجودة فيها تعود إلى منشورات الكيمياء الحيوية أيضاً.