إعصار كيونو يخلف قتيل ومصابين في تايوان

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قالت السلطات التايوانية، اليوم الخميس، إن إعصار كوينو تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في تايوان، وأدى لانقطاع الكهرباء عن أكثر من 330 ألف أسرة، وأسفر عن وقوع حالة وفاة وإصابات.

وقالت إدارة الأرصاد المركزية، إن كوينو يمر فوق جنوب تايوان، وستستمر العاصفة في التأثير على تايوان حتى غد الجمعة، عندما تتجه إلى جنوب شرق الصين.

وقالت وو وان هوا إحدى مسئولي إدارة الأرصاد في مؤتمر صحفي، إن عمليات الرصد في لانيو أو جزيرة أوركيد بشرق تايوان سجلت رياحا قوية أمس الأربعاء بسرعة 95.2 مترا في الثانية.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي، إن ما لا يقل عن 304 أشخاص أصيبوا بسبب حوادث متعلقة بالطقس.

وسجلت الحكومات المحلية 2868 حادثا، من بينها أكثر من 1500 حادث يتعلق بسقوط أشجار ولافتات محال.

وففي مدينة تايشانج بوسط تايوان، لقيت سيدة "84 عاما" حتفها اليوم الخميس؛ بسبب النزيف الشديد لتعرضها لحادث يتعلق بزجاج مكسور في منزلها، الذي تضرر بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

وتضررت عدة مبان بالقرب من البحر بصورة كبيرة في مدينة لانيو.

وانقلبت معظم القوارب، مما أدى لإصابة الميناء بالفوضى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الحكومية اليوم الخميس.

وقد تم إغلاق الكثير من المدارس والمكاتب اليوم الخميس، وإلغاء أكثر من 220 رحلة جوية دولية ومحلية.

وجرى وقف خدمات القطارات في المناطق الجبلية أو المعرضة للفيضانات في شرق تايوان.