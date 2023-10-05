بوتين: العثور على شظايا قنابل يدوية في جثث قتلى تحطم طائرة بريجوجين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في جثث ضحايا تحطم الطائرة الذي أودى بحياة زعيم مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.



جاء ذلك خلال الكلمة السنوية التي ألقاها في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي بروسيا، اليوم الخميس، وفقا لوكالة رويترز.



وكانت حالة من الغموض قد خيمت على مقتل زعيم فاجنر إثر تحطم الطائرة التي كانت تقله وعدد من قيادات المجموعة شبه العسكرية.



وغداة الحادثة، أعرب بوتين عن "تعازيه" لأقارب ضحايا تحطم الطائرة التابعة لفاجنر، قائلاً: "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، واصفا بريجوجين بأنه رجل ارتكب "أخطاء" جسيمة لكنه "حقّق نتائج".