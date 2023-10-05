إجلاء 2600 شخص جراء حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية

نقلت السلطات في جزيرة تينيريفي الإسبانية، ما يقرب من 2600 شخص إلى أماكن آمنة كإجراء احترازي اليوم الخميس، فيما هددت حرائق الغابات مجددا أكبر جزيرة بجزر الكناري.

وأعلنت أجهزة الطوارئ الإقليمية، إنذارا من الحرائق من المستوى الثاني، مما يعني أن هناك خطر متوسطا.

وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي بلدية لا كوروخيرا في الشمال حيث اضطر نحو 2400 ساكن من أصل 2500 مغادرة منازلهم ولم يتضح على الفور مما إذا كان السياح تضرروا أيضا.

وجرى نشر ما يقرب من 150 رجل إطفاء إلى جانب شاحنات ومروحيات إطفاء، ولكن درجات الحرارة التي تبلغ أقل قليلا من 40 درجة مئوية والرياح العاتية والرطوبة المنخفضة عرقلت عملهم.

وأرجعت التقارير الرسمية اندلاع الحرائق إلى "إعادة نشاط" حرائق الغابات المدمة التي دمرت نحو 15 ألف هكتار من الطبيعة في شمال وشمال شرق الجزيرة في أغسطس.

ولم يؤثر الحريق الجديد الذي بدأ أمس الأربعاء، إلا على 30 هكتارا.