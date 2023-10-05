بهاء أبو شقة: الدولة قدمت العديد من المشروعات الملموسة منذ عام 2014

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدولة بذلت الكثير من المجهودات وقدمت العديد من المشروعات الملموسة على مدار السنوات التسع الماضية منذ عام 2014.

وأشاد خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، بقدرات الدولة في إدارة أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى تحمل الحكومة الكثير من الأعباء الاقتصادية في سبيل توفير العلاج وتخفيف موجة آثار البطالة في ظل الظروف الاقتصادية التي عمت دول العالم آنذاك.

كما لفت إلى نجاح الدولة على الصعيد الصحة أيضا؛ في القضاء على فيروس سي، قائلا: «الرئيس السيسي قضى تماما على فيروس سي بعدما كان ينهش في أجساد المصريين، زمان كان كل اللي عنده فيروس سي معناه أنه خلاص انتهى».

وأبدى رأيه في شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «أنا على يقين أنه رجل ورع وتقي وشجاع ومحب لوطنه وبلده، ليس حبا وحسب بل حبا يصحبه تضحية، وهو أيضا محب لشعبه وعطوف ولديه ضمير».

وأضاف أن الدولة على مدار تلك الفترة أولت الريف المصري الكثير من الاهتمام، لافتا إلى إغفال المواطن أهمية بعض المشروعات التي قد لا تحظى باهتمامه على غرار مشروعات بناء الصوامع.

وأوضح أن مشروعات الصوامع تستهدف توفير مخزون استراتيجي من الأقماح فترات طويلة؛ لتفادي أزمة انقطاع سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرا إلى امتلاك الدولة مخزون احتياطي من القمح يتراوح بين 6 إلى 8 أشهر.