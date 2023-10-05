مقترح بريطاني لإنشاء عيادات متنقلة في مناطق إعصار ليبيا

قدمت بريطانيا، الخميس، مقترحا لتنفيذ مشروع عيادات متنقلة لمدة 6 أسابيع، داخل المناطق الأكثر تضررا جراء الإعصار المتوسطي "دانيال"، الذي اجتاح شرقي ليبيا قبل ثلاثة أسابيع.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، مع فريق الدعم الطبي البريطاني، وفق بيان الوزارة نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال البيان إن "الفريق البريطاني قدم مقترحا لتنفيذ مشروع العيادات المتنقلة، على أن تنشر لمدة 6 أسابيع ابتداء من الأسبوع الجاري، داخل مدينة درنة وما جاورها".



وذكر أن "مشروع العيادات المتنقلة سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان في المناطق المنكوبة".



وستكون العيادات موزعة عبر عدة نقاط لخدمة السكان المستهدفين، بحيث يعمل الفريق على تقديم العلاج الأولي، وإجراء الكشوفات وصرف الأدوية.



ونقل البيان عن الوزير عبد الجليل، تأكيده "أهمية هذا المشروع في إيصال الخدمة للسكان، والتخفيف من معاناة التنقل".



ودمر الإعصار الذي ضرب شرقي ليبيا في 10 سبتمبر الماضي، مئات العيادات والمشافي الطبية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، مقتل 4333 شخصا بينهم 101 من العاملين الصحيين جراء الكارثة التي أسفرت أيضا عن 8500 مفقودا.