رئيس مجلس الشوري الإيراني يؤكد أهمية تطوير التعاون الاقتصادى والسياسي مع الإمارات

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، قبل مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة، أن السياسة المبدئية لبلاده قائمة على أساس التطوير الاستراتيجي للعلاقات مع دول الجوار في كل الأبعاد.

وأضاف قاليباف، في إشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، أن: "الهدف من هذه الرحلة هو تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين المسلمين الجارين في هذه المنطقة الحساسة والاقتصادية، وخاصة الخليج (الفارسي)"، بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية اليوم.

وتابع قاليباف: "انسجاما مع سياستنا الواضحة، نحن عازمون ومؤمنون بتطوير العلاقات، سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي، بما يخدم أمن وثبات وسلام المنطقة، وعلى هذا المبداً يمكن توسيع العلاقات".

واعتبر المسئول الإيراني، أن منطقة الخليج (الفارسي) تتمتع بميزات استراتيجية لدول المنطقة المجاورة وللعالم أجمع، مضيفاً: "فرص التنمية الاقتصادية والسياسية الكبيرة في هذه المنطقة تتطلب تعاونًا وتفاعلًا مفيدًا وإيجابيًا لإرساء الأمن المحلي في الخليج (الفارسي)"، موضحا أن تحقيق تنمية شاملة، فضلاً عن التعاون الاقتصادي، من ضرورات هذه المنطقة.

وذكر قاليباف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة بشأن وجهة النظر هذه وقد اتخذت خطوات أساسية حتى الآن في هذا الصدد.

وقال إن بلاده ستتخذ أيضًا خطوات قادمة أخرى للأمام، لذا فإن هذه الرحلة هي فرصة عظيمة لمراجعة الاتفاقيات السابقة وتقييم مدى التقدم العام الذي تم تحقيقه، والأهم من ذلك أنها ستكون فرصة مهمة للغاية للاتفاقيات القادمة.

وفي ختام تصريحاته، أعرب قاليباف عن أمله في أن تكون هذه الرحلة نقطة تحول بين البلدين، مضيفاً: "نأمل أن نرى آثار هذه الزيارة تنعكس إيجاباً على العلاقات بين الدول، سيما أن كلا البلدين انضما مؤخراً إلى مجموعة بريكس".