استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، والذي يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري، مستندًا إلى تقارير لمنظمات حقوقية معروف تاريخها العدائي عن مصر، قائلا إن هذا البيان تدخلا يتنافى مع القانون الدولي باعتباره تدخلا في شئون دولة مستقلة.

وهاجم صقر - في بيان له اليوم - ممارسات المحسوبين عن المعارضة، والذي يقومون بالاستقواء بالخارج، ضد بلدهم، من أجل إصدار قرارات قائمة على ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، تتعلق بوجود انتهاكات يتعرض لها بعض المرشحين المحتملين، وهو تزييف للواقع، الذي يقوم فيه هؤلاء المعارضون بجولات وتحركات في جميع المحافظات على مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، ذاكرا أن تلك الوقائع المثبتة تدل على كذب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن الانتخابات الرئاسية المصرية، هي انتخابات تقوم على أسس قانونية ودستورية، وعدد من المحسوبين عن المعارضة المصرية جزءا من تلك الانتخابات، وبالتالي ليس من المنطقي أن يكون المقابل اللجوء إلى تلك المنظمات المعروفة بموقفها العدائي من مصر، قائلا إن البرلمان الأوروبي ما زال يواصل دوره في مهاجمة مصر.

وأوضح رضا صقر أن أحمد الطنطاوي يقوم بجولات في جميع المحافظات، وأنصاره يهتفون له دون أن تتدخل أي جهة، مضيفا أن ذلك واقع يتعارض مع ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.

واختتم رئيس حزب الاتحاد بالتأكيد على نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تقوم على الشفافية والتعددية، وتخضع لإشراف قضائي وتقف الهيئة الوطنية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.