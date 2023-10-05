مرسى مطروح: زيادة السواتر الترابية لمواجهة السيول وسيارات لسحب مياه الأمطار

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تعرضت مدينة مرسي مطروح لسقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع عدم الاستمرار حالة الاستقرار وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار.

وقال عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم الدفع معدات مجلس المدينة بحي الظهور لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين.

وأكد "عبدالمجيد" على التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية، لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسى مطروح، من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

ويتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

ويحذر مركز ومدينة مرسى مطروح المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة، خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادي الرمل وطريق القصر.

وتناشد قرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الامطار خلال الساعات القادمة وسوف نتابع الموقف أول بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي .

ووجه رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس غير المستقر؛ طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وتناشد قرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات القادمة، وسوف نتابع الموقف أول بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.

وكانت منطقة وادى الرمل غرب مدينة مرسى مطروح، تعرضت لتدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار، من اتجاه الجنوب إلى الشمال، مما أدي إلى غلق شارع القصر وتوقف حركة المرور به نسبيا، وقام الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، بعمل فتحات مرور مياه بإتجاه البحر.