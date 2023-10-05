روسيا تعلن إنشاء 9 أفواج عسكرية احتياطية جديدة

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ذكرت تقارير رسمية اليوم الخميس، أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية قصفت محطتين فرعيتين في غرب روسيا، ما تسبب في انقطاع الكهرباء في 67 بلدة.

وقال حاكم مقاطعة كورسك غربي روسيا، رومان ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق تليجرام، إن البنية التحتية في مناطق سودجا وكورينوفو وجلوشكوفو تعرضت للهجوم. وتقع المناطق الثلاث على الحدود مع أوكرانيا.

وأكد ستاروفويت انقطاع التيار الكهربائي دون إعطاء أرقام محددة

وأضاف ستاروفويت أن مدينة ريلسك الواقعة بالقرب من الحدود تعرضت للقصف بالذخائر العنقودية.

وقال ستاروفويت: "أصيبت امرأة بجروح متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى المنطقة حيث تلقت الرعاية الطبية".

وأضاف ستاروفويت أن أضرارا لحقت بالعديد من المنازل وأماكن انتظار السيارات والمركبات بسبب الذخائر العنقودية.

وفي سياق منفصل، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تدريب الجنود في جنوب البلاد، بحسب صور بثتها قناة حكومية عبر تطبيق تليجرام تظهر شويجو وهو يشاهد تدريب المجندين والمتطوعين على الطائرات المسيرة.

ومن الواضح أن هذا المنشور يهدف أيضا إلى دحض الشكاوى المستمرة حول افتقار الجنود للاستعداد للعمليات العسكرية في أوكرانيا.

ويُظهر المقطع المصور شويجو وهو يحلق داخل المعسكر بمروحية ويتفقد العديد من مراكز التدريبات القتالية هناك. ثم كرم شويجو العديد من المسعفات.

وأعلن شويجو، خلال زيارته، إنشاء أفواج عسكرية احتياطية جديدة.

وقال شويجو، خلال الزيارة، اليوم الخميس: "اعتبارا من اليوم، سيتم إعداد تسعة أفواج احتياطية".

وأضاف أنه تم ضم 38 ألف من المتطوعين والجنود المؤقتين إلى الأفواج في الشهر الماضي وحده.