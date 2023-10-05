تحدثت هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، عن أهم الصفات التي كانت تحبها فيه كزوج.

وذكرت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي»، المذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أن زوجها كان يتسم بالحنية الشديدة، معقبة: «الحمد لله أني اتجوزت الراجل اللي عملت معاه مشوار كل حب وعلم وفن، وكنت فعلًا مُسعدة زي ما قلت لوالدتي في بداية تعارفي مع هيكل»-على حد قولها.

وأضافت أن حياته لم تكن سهلة في بداية زواجهما، من الناحية المالية والمهنية، وشبهت بداياته بالنحت في الصخر، موضحة أنه أخبرها براتبه الشهري الذي كان يتقاضاه من مؤسسة أخبار اليوم وكانت قيمته 320 جنيها، ويستقطع منه 60 حينها لمساعدته عائلته، ومع ذلك كان باقي الراتب كافيا بالنسبة لهما آنذاك، في مقابل مهنة يحبها ويعشقها جدا.

هل شعرت بالغيرة عليه من النساء قبل ذلك شعورها بالغيرة عليه؟، أجابت عن السؤال الذي وحته لها «الشاذلي»: أيوة غيرت عليه، رافضة الحديث عن أي تفاصيل في هذه المسألة.

وتابعت أنه بعد وفاة الكاتب الصحفي حسنين هيكل، استشارت أبناؤها عن خطتهم لحفظ تراث زوجها ومكتبته الخاصة، مؤكدة أنه ذكر في وقت سابق قبل وفاته بوضع كتبه ومقتنياته في مكتبة الإسكندرية، وبالفعل عرضت أسرته على الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، ورحب بالفكرة، وذلك أثناء توليه إدارة المكتبة.

وذكرت أنها ظلت وأسرتها خمس سنوات تعمل بمكتب الكاتب الراحل هيكل؛ لنقل كل مقتنياته بمعاونة فريق من مكتبة الإسكندرية، مشددة على أنه كان لا بد من حفظ الكتب الخاصة بزوجها نظرًا لقيمتها الكبيرة.