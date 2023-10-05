يعتزم مطعم شهير في العاصمة البريطانية لندن تقديم عشاء مماثل للمأدبة الرسمية التي حظي بها ملك بريطانيا تشارلز الثالث خلال زيارته إلى فرنسا، وذلك مقابل 275 جنيها إسترلينيا للفرد.

وأوضحت صحيفة "تايمز" البريطانية أنه لمدة ليلة واحدة، سيمكن لأي شخص لم يدع إلى المأدبة الرسمية في قصر فرساي حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملك تشارلز الثالث في الليلة الأولى من زيارته إلى فرنسا الشهر الماضي، الاستمتاع بنفس قائمة الطعام بأحد مطاعم وسط لندن.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الطهاة الثلاثة الذين أعدوا المأدبة التي شهدها قصر فرساي سيعيدون تقديمها، الاثنين المقبل، بمطعم "بافيلون"، مضيفة أن يانيك ألينو، الذي يدير المطعم الحاصل على ثلاث نجمات من ميشلان في باريس، سيعد الطبق الرئيسي، الذي سيكون عبارة عن دجاج بريس مع خس الرومين المحشي بالذرة والكمأة (نبات فطري).

وقال ألينو، الحاصل على 15 نجمة من ميشلان من خلال مطاعمه الـ17 حول العالم، في وقت سابق إنه اختار الدجاج لأن قائمة الطعام – التي جرى التخطيط لها على مدار ثلاثة أشهر – كان من المفترض أن تقدم أفضل المنتجات الفرنسية، ويعتبر دجاج بريس الأفضل في العالم.

ونظرا لأن زيارة ملك بريطانيا لفرنسا كانت مقررة في الأصل في مارس الماضي، خطط ألينو لتقديم الهليون (نوع من خضروات الربيع)، لكن مع تغيير موعد الزيارة، قرر تقديم الفطر خاصة مع معرفته بأن الملك تشارلز يحب تناوله.

كما سيقدم المطعم أيضاً طبق يضم الكركند والسلطعون، الذي ستعده آن صوفي بيك، الطاهية الفرنسية الوحيدة التي لديها مطعم حاصل على ثلاث نجوم ميشلان، ومالكة مطعم "لا دام دي بيك" في لندن.

أما الحلوى سيقدمها طاهي المعجنات الفرنسي الشهير بيير هيرمي، الذي صنع حلوى التوت التي طلبتها سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، وتتكون من كومبوت التوت، ومثلجات الليتشي، وسوربيت التوت.