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أعداد جريدة الشروق
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الصين تعزز السكك الحديدية عبر البلاد ومشروعات الطيران قرب التبت

د ب أ
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:49 م

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بلاده ستواصل تطوير مشروعات السكك الحديدية والطرق السريعة والطيران وشبكة الكهرباء والاتصالات في البلاد القريبة من جبال الهيمالايا.

جاء ذلك خلال تصريح وانج يي، خلال حديثه في منتدى انعقد في التبت اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب حديث تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، ستعتبر هذه المشروعات جزءا من مشروع "مبادرة الحزام والطريق" المميز للرئيس شي جين بينج.

وحضر منتدى التعاون الدولي عبر جبال الهيمالايا مسئولون من منغوليا ونيبال وباكستان.

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