راموس يكشف أسباب السقوط المدوي لسان جيرمان أمام نيوكاسل

خسر نادي باريس سان جيرمان بشكل مفاجئ أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعبر جونزالو راموس، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، عن أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه في لقاء اليوم. وأشار راموس أن الهزيمة أمام نيوكاسل بتلك النتيجة كابوس وسوف يعوض فريقه خلال الفترة المقبلة.

وقال راموس: "لقد حاولنا أن نلعب لعبتنا، لا أعتقد أنه كابوس، لقد طورنا مستوانا. إنه كابوس لأنه هزيمة كبيرة. إنها مجرد مسألة تفاصيل صغيرة. لقد كانوا أقوى في المواجهات الثنائية وتمكنوا من تسجيل الفرص، ولهذا السبب فازوا".

وتشارك راموس هجوم ياريس سان جيرمان في لقاء اليوم بجانب راندا كولو مواني وعثمان ديمبيلي وكيليان مبابي