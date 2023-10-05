غير محرك البحث العالمي جوجل واجهته الرئيسية اليوم 5 أكتوبر احتفالا بيوم المعلم العالمي، وظهرت الواجهة بها الكثير من الأدوات المدرسية احتفالا بهذه المناسبة، بدلا من واجهته التقليدية والمعتادة، بهدف الاحتفال بدور المعلم في بناء الأجيال ونشر العلم والمعرفة، وتضمن التغيير في واجهة جوجل العديد من الأدوات المدرسية، مثل الأقلام والكتب، والدفاتر، والطابعة، بالإضافة إلى صورة لمعلم يقف أمام السبورة.

نتذكر في هذا السياق عددا من الأعمال الدرامية المصرية التي قدمت نماذج للمعلم في سياقات مختلفة، سواء في السينما أو التلفزيون ومنهم شخصيات مازالت محفورة في ذاكرة المشاهد المصري:

- أستاذ حمام.. غزل البنات

قدم الفنان نجيب الريحاني شخصية أستاذ حمام، مدرس اللغة العربية الفقير في فيلم غزل البنات، بطولة ليلى مراد، وأنور وجدي، وبمشاركة يوسف وهبي، وضيوف شرف محمد عبدالوهاب، ومحمود المليجي، وعبدالوارث عسر، وسليمان نجيب.

وفي الفيلم أغنية خاصة باسمه من غناء ليلى مراد "أستاذ حمام نحن الزغاليل"، ويدور العمل حول "حمام" الذي يعاني من سوء حظه، حتى تأتيه الفرصة ليكون المدرس الخاص لابنة الباشا الثري، ولكنه يتعلق بها ويقع في غرامها، ويكتشف أنها ضحية لأحد النصابين، ويحاول إنقاذها منه بالاستعانة بضابط، ولكن الأحداث تسير في اتجاه غير الذي تمناه حمام، وهو واحد من أشهر شخصيات المدرسين لأن الفيلم علامة مميزة في السينما المصرية، ويقع في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

- الأستاذ حِكم.. السفيرة عزيزة

شخصية الأستاذ حكم التي لعبها الفنان عبدالمنعم إبراهيم، تعد من أبرز شخصيات الممثلين، رغم صغر مساحة الدور، ولكن مشاهده الكوميدية في الفيلم التي جمعته بشكري سرحان، وعدلي كاسب، جعلت منها أيقونة كوميدية مضحكة، وصناع العمل أمين يوسف غراب، وطلبة رضوان، اختاروا اسمه كعلامة مميزة له، فهو مدرس لغة عربية.

الفيلم يحكي في الأساس عن شخصية أحمد، مدرس، يقطن في شقة يمتلكها جزار ويقع في حب شقيقته، سعاد حسني، ومنها تبدأ الأحداث في التعقيد، ولكن شخصية الأستاذ حكم هي الأبرز من حيث دور المدرس في الفيلم.

- عفت عبدالكريم.. مدرسة المشاغبين

قدمت الفنانة سهير البابلي على خشبة المسرح واحدة من أبرز شخصيات المعلمين، وقلما العثور على شخصية معلمة رئيسية ومؤثرة مثل شخصيتة عفت عبدالكريم، المعلمة التي ساعدت في تغيير نمط مجموعة من الطلاب في فصل المشاغبين.

ويدزر النص حول المعلمة التي تحاول تغيير سلوك طلاب في الثانوية العامة، من خلال التعرف على مشاكلهم وحلها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمدرسة والتعليم، وشارك في العمل عادل إمام، وسعيد صالح، وحسن مصطفى، ويونس شلبي، وأحمد زكي، وهادي الجيار.

- فرجاني.. آخر الرجال المحترمين

قدم الفنان نور الشريف شخصية المدرس في فيلم "آخر الرجال المحترمين"، تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير فريد.

فرجاني شخص أمين ويحب التلاميذ، يكون مسئول عن رحلة مدرسية إلى القاهرة، ومن هنا تبدأ المشاكل والصعوبات، وتزداد الأمور صعوبة عندما تختفي طفلة من التلاميذ، ليحاول البحث عنها في كل مكان، ليمنع تجدد الصراع بين عائلة الطفلة وعائلة أخرى في الصعيد، ظناً منهم أن العائلة الأخرى هي المسئولة عن خطفها.

لعب نور الشريف شخصية المدرس مرة أخرى في مسلسله الشهير "حضرة المتهم أبي"، حيث قدم دور عبدالحميد دراز مدرس اللغة العربية الشريف، الذي يتعرض لكثير من المشاكل وعائلته بسبب إلتزامه بالعدل والأخلاق، ويقع في مواجهة مع رجال أعمال ذوي مكانة كبيرة بسبب ابنه، والمسلسل تأليف محمد جلال عبدالقوي، وإخراج رباب حسين.

- عبدالرحيم.. الشقة من حق الزوجة

على الرغم من أن شخصية المدرس عبدالرحيم، ليست البطل الرئيسي للأحداث، إلا أنها شخصية تعبر عن مشكلة مهمة وضخمة في المجتمع المصري، وهي الدروس الخصوصية، وكيف عاش عبدالرحيم حياة مختلفة عن صديقه الموظف، بسبب الدروس التي يعطيها للطلبة طوال اليوم، مما يجعله يمتلك أكثر من شقة، ويستطيع الزواج بسهولة دون أزمات مالية.

لعب الدور الفنان جورج سيدهم، والفيلم من بطولة محمود عبدالعزيز، ومعالي زايد، ونعيمة الصغير، وعبدالله فرغلي، وتأليف فراج إسماعيل، وإخراج عمر عبدالعزيز.