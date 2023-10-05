مدرب المنتخب الإنجليزي يأمل في تلقي أخبار جيدة بشأن إصابة ساكا

أبدى جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أمله في تلقي أخبار جيدة بخصوص بوكايو ساكا لاعب أرسنال بعدما ضمه لقائمة الفريق رغم مخاوف حول جاهزيته البدنية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ساكا الذي لم يشارك حتى النهاية في مباراتي توتنهام وبورنموث في بطولة الدوري، غادر مبكرا المباراة التي خسرها الفريق أمام لنس الفرنسي 1 /2 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

واعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال بأن الأمور لا تبدو على ما يرام فيما يتعلق بإصابة ساكا، ورغم ذلك اختاره ساوثجيت في قائمة المنتخب الإنجليزي المكونة من 26 لاعبا بعد يومين من ذلك.

وينتظر مدرب المنتخب الإنجليزي أخبارا جيدة بخصوص نجم المنتخب والحائز على جائز لاعب العام مرتين متتاليتين، حيث ما زال يأمل في تواجده في مباراتي الفريق هذا الشهر أمام كل من أستراليا وإيطاليا.

وقال ساوثجيت عن ساكا، الذي يسابق الزمن للحاق بمواجهة مانشستر سيتي يوم الاحد قبل أن يتحول الاهتمام للعب على المستوى الدولي، إن إصابة اللاعب لا زالت قيد التقييم.

وأضاف: "بالطبع لديهم مباراة قوية هذا الاسبوع ثم سيكون هناك سبعة أيام قبل اللعب مع أستراليا و10 أيام قبل مواجهة إيطاليا كذلك".

وتابع ساوثجيت: "لذلك سيتابع الجميع كل شيء بخصوص ذلك فيما نمضي قدما في مسارنا ".

ويمكن للمنتخب الإنجليزي أن يحجز مكانه في بطولة أمم أوروبا 2024 هذا الشهر، حيث سيواجه إيطاليا على ملعب "ويمبلي" بعد مباراته الودية أمام أستراليا.