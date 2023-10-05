مقتل 18 شخصا على الأقل وفقدان 150 آخرين بسبب الفيضانات في الهند

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أسفر تجاوز مياه بحيرة جليدية ضفافها في الهند، عن مقتل 18 شخصا على الأقل وتسبب في إلحاق أضرار ببعض محطات الطاقة المائية.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، بأن أكثر من 150 شخصا فقدوا في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند.

وأشارت الهيئة، إلى احتمالات هطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، نقلا عن معلومات من السلطات اليوم الخميس أن 14 جسرا تضرروا بشدة أو انهاروا. كما غمرت المياه عدة قرى.

كما تضرر طريق سريع، واضطربت شبكة التليفون المحمول في عدة مناطق بولاية سيكيم بشمال شرق البلاد.