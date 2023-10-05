أوبك توصي باستمرار سياسة خفض إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية عام 2024

أفادت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها أوصت باستمرار سياسة خفض إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية عام 2024.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير حضر اجتماع عبر دائرة إلكترونية اجتماع منظمة أوبك وحلفائها لمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام الشهري يوليو وأغسطس 2023، والتزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2024.

وأشار البيان، إلى الاتفاق على مواصلة تقييم ومراقبة ومراجعة تطورات السوق النفطية واتخاذ تدابير إضافية إن تطلب ذلك.