أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 280 ألفا و470 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 280 ألفا و470 جنديا، من بينهم 580 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأربعاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4757 دبابة و9052 مركبة قتالية مدرعة و6643 نظام مدفعية و804 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و540 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و8980 من المركبات وخزانات الوقود ، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و5129 طائرة مسيرة ، و948 من وحدات المعدات الخاصة و1530 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.