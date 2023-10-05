محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات البطولة الأفريقية لرماية المسدس والبندقية

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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فعاليات البطولة الأفريقية 16 لرماية المسدس والبندقية، المُقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، واللواء أيمن الجرجاوي رئيس نادي الرماية بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأشاد المحافظ، في بيان اليوم الخميس، خلال تفقده ميادين الرماية بالمدينة، بالمستوى العالمي المتميز لمنشآت المدينة الرياضية، وأداء الرماة المصريين خلال البطولة.

وأشار إلى التعاون المثمر بين المحافظة والاتحاد؛ لدعم رياضة الصيد والرماية والنهوض بالألعاب الرياضية المختلفة على أرض المحافظة.