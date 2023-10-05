إعادة فتح الحدود بين باكستان وأفغانستان بعد حادث إطلاق نار

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أُعيد اليوم الخميس، فتح ممر حدود رئيسي بين باكستان وأفغانستان، عقب إغلاقه لفترة وجيزة بسبب حادث إطلاق نار مميت.

وأكد الجيش الباكستاني، إغلاق ممر شامان الحدودي مساء أمس الأربعاء بعد مقتل مدنيين باكستانيين اثنين، من بينهما طفا على يد قوات حرس الحدود الأفغانية.

وطلب وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتي، من السلطات الأفغانية التحقيق في الحادث، وتسليم مرتكبه لبلاده.

ولم يرد أي رد فعل من الجانب الأفغاني على الحادث.

ويأتي الحادث، الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة الاشتباكات الحدودية على الحدود المتوترة بين الدولتين، بعد يوم من إعلان باكستان أنها سوف تطرد الشهر المقبل نحو 1.7 مليون لاجئ أفغاني، قالت إنهم يعيشون بصورة غير قانونية لديها.

وأثار هذا القرار غضب حكومة طالبان، ووصف المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد هذه الخطة بغير المقبولة.