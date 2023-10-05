البحرية البولندية توقع عقدا مع شركة تاليس الفرنسية لتزويدها بأنظمة قتال متعددة

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قالت شركة تاليس الفرنسية للمعدات الدفاعية، اليوم الخميس، إنها وقعت عقدا مع شركة الأسلحة البولندية "بولسكا جروبا زبروجينوا"؛ لتزويد البحرية البولندية بأنظمة قتال متعددة.

ولم يتم الافصاح عن البنود المالية للاتفاق.

وسوف تزود تاليس البحرية البولندية بفرقاطات ميزنيك، ونظام تاكتيكوس لإدارة القتال، وأجهزة استشعار، وأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة رادار تقدم للسفن الحربية عدة مهام للرصد والتحديد والقيادة وأمور أخرى.

ومن المقرر أن تدخل أول فرقاطة للخدمة خلال عام 2029، وسوف توفر تاليس نظامي رادار تكميليين "أس أم 400 بلوك 2" و"إن أس 50".