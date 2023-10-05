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فيتوريا يحسم موقفه من الاستمرار مع المنتخب

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 5:43 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 5:43 م

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، تمسكه بالبقاء مع الفراعنة حتى نهاية عقده، مشددًا على التركيز الكامل على تجهيز المنتخب لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

المنتخب الوطني يخوض معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين يومي 12 و16 من الشهر الحالي أمام زامبيا والجزائر في الإمارات.

وقال روي فيتوريا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة: «لدي القناعة التي تجعلني مستمر مع المنتخب المصري في الفترة المقبلة.. أحب الوضوح في مثل هذه الأمور، عقدي مع منتخب مصر مستمر حتى عام 2026، وهدفنا تجهيز المنتخب المصري لكأس العالم».

وأضاف: «منذ قدومي هنا، لدي قناعات وأسباب تجعلني أرغب في الاستمرار، ولدي أهداف أريد تحقيقها مع منتخب مصر».


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